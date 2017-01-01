Две трети покупок в интернет-магазине «МегаФона» были просмотрены и оформлены с помощью смартфона

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Фото: ПАО «МегаФон»

Уральцы всё чаще покупают мобильные устройства и аксессуары со смартфона. Аналитики «МегаФона» зафиксировали: две трети покупок (61%) в интернет-магазине оператора в этом году были просмотрены и оформлены именно с помощью мобильного телефона. Это на 11% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

36% заказов поступают с компьютера, остальные приходятся на планшеты.

Интересно, что с начала года женщины (43%) приблизились к мужчинам (57%) в мобильном онлайн-шопинге и стали активнее пользоваться витриной «МегаФона».

Ежедневно сотрудники интернет-магазина «МегаФона» принимают в среднем 100 заказов.

По активности заказов в интернет-магазине в этом году Пермский край вошел в ТОП-5 регионов на Урале, но пока пальму первенства держат жители Свердловской области.

Интернет-магазин АО «МегаФон Ритейл», www.shop.megafon.ru, ОГРН 1027809220317.