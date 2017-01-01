Завод им. Дзержинского готовят к продаже

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Управляющий ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) Александр Ерёмин назначил на 28 ноября проведение собрания кредиторов. На нём предлагается утвердить положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ФГУП, а также начальную цену продажи имущества, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее ЗиД сообщил о проведении оценки имущества предприятия, напоминает издание. По данным оценщика, на 30 августа 2019 года рыночная цена имущества ФГУП составила 2,778 млрд руб. В неё вошли шесть объектов оценки: предприятие как имущественный комплекс (2,3 млрд руб.), имущество промплощадки №5 (415,15 млн руб.), подстанция «Машиностроитель» (46,34 млн руб.), спортзал на ул. Карпинского, 100, площадью 300 кв. м (15,4 млн руб.), газопровод длиной 1373 м (1,66 млн руб.), а также стелла и мемориал погибшим воинам возле ДК молодёжи (оба объекта — по 2 руб.).

В состав основной площадки вошли 64 здания, 81 сооружение, а также 11 участков, находящихся в аренде.

Напомним, ФГУП «ЗиД» находится в банкротстве с 2006 года. Сейчас на предприятии действует процедура конкурсного производства. Общая сумма задолженности — более 785 млн руб. Основная продукция предприятия — радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Одним из основных заказчиков предприятия является ВНП «АВИТЕК» — производитель ракет 9М338 и 9М331 для ЗРК «Тор» различных модификаций.