Модернизация трамвайной инфраструктуры Перми оценивается в 7,5 млрд руб.

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Модернизация трамвайной инфраструктуры, которая должна произойти в ближайшие несколько лет, оценивается в 7,5 млрд руб. Такую сумму назвал губернатор Пермского края Максим Решетников во время встречи в вице-премьером Правительства РФ Виталием Мутко.

В указанную сумму входят модернизация путей, обновление подвижного состава и строительство новых трамвайных веток.

В частности, в следующем году должна быть завершена установка путей на ул. Революции, начаться строительство линии между Пермью I и Пермью II. В 2021 году должно начаться строительство линии от Перми II до проспекта Паркового, а в 2024 году – от Перми I до ТПУ «Мотовилиха».

Отметим, что, по планам властей, все преобразования должны увеличить пассажиропоток в трамваях с нынешних 10% до 20%.