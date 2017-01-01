«Парма» минимально уступила на домашнем паркете «Униксу»

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» на домашнем паркете обидно уступил казанскому «Униксу». Хотя первая половина осталась за пермяками 44:39, но гости из Татарстана в итоге взяли верх 88:89.

Лучшие в составе «Пармы»: Адас Юшкевичюс (34 очка + 3 передачи), Марекс Мейерис (15 очков + 1 передача) и Николай Жмако (9 очков + 2 передачи). Стоит также отметить Лоренцо Уильямса, у которого 5 очков и 6 результативных передач.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

— Мы до конца не знали, будет ли играть Лоренцо Уильямс, Тони Карр и Александр Платунов выбыли из-за травм. Арнетт Моултри отстранен тренерским штабом по дисциплинарным причинам. Жаль, что не смогли довести этот матч до победы.