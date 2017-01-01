На подготовку празднования 300-летнего юбилея Пермь получит 500 млн руб. из федерального бюджета Общий объём финансирования всех программ в ближайшие пять лет составит 46,3 млрд руб.

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Максим Решетников, Виталий Мутко, Дмитрий Самойлов во время экскурсии по эспланаде

Фото: Дмитрий Енцов

На территории «Завода им. Шпагина» 15 ноября состоялось заседание оргкомитета по празднованию 300-летия Перми (будет отмечаться 12 июня 2023 года, — прим.) под председательством вице-премьера Правительства России Виталия Мутко.

По его словам, из федерального бюджета на праздничные мероприятия и ряд реконструкторских работ город получит 500 млн руб. При этом федеральное финансирование национальных проектов до 2024 года составит 46,3 млрд руб.

Виталий Мутко отметил, что правительство приложит усилия, чтобы основная часть средств была перечислена региону раньше этой даты.

В первую очередь расходы будут касаться расселения ветхого и аварийного жилья, строительства инфраструктуры и модернизации транспортной системы.

Последний вопрос касается, прежде всего, программы модернизации транспорта в рамках пилотного проекта корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Виталий Мутко, вице-премьер Правительства России:

- Мы договорились с «ВЭБ.РФ» о совместной работе по модернизации транспортной системы. В пилотный проект могут войти 10—15 городов. Предлагаю Перми рассмотреть вопрос участия. Это позволит на условиях лизинга обновить общественный транспорт. К программе могут присоединиться два производителя трамваев, и они смогут поставить в ваш город трамваи в едином стиле.

Чиновник добавил, что на следующей неделе планируется по поводу всей программы для всех предполагаемых городов провести встречу рабочей группы в Москве.

Отметим, что в соседнем Екатеринбурге, который также 12 июня 2023 года отмечает 300-летний юбилей, на подготовку планируется потратить более 240 млрд руб., из которых почти 90 млрд руб — из федерального бюджета.

Виталий Мутко подчеркнул, что сумма в 500 млн руб. для Перми — не окончательная. «Это некий минимум для городов, отмечающих важные даты», — пояснил вице-премьер.

«Пока Пермь не относится к числу городов с благоприятной городской средой. Хотелось бы, чтобы к 2023 году город достиг таких показателей, чтобы относиться уже к городам с благоприятной средой», — резюмировал федеральный чиновник.

Отметим, что в рамках однодневного визита в Пермь Виталий Мутко посетил аэропорт, ЖК «Арсенал», ЖК «Ньютон», эспланаду, набережную и «Завод им. Шпагина».







