Росавиация субсидирует 13 пермских маршрутов на 2020 год

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Как сообщает Росавиация, утвержден список субсидируемых маршрутов на 2020 год, в который вошли четыре рейса, конечным пунктом которых является Пермь, а также девять рейсов, вылетающих из Перми.

Среди рейсов, прилетающих в столицу Прикамья значатся: Казань — Пермь (софинансируемый Пермским краем и Республикой Татарстан в размере по 30,5%), Новосибирск — Пермь (участниками субсидирования станут Новосибирская область и Пермский край >60%), Уфа — Пермь (софинансируемый Республикой Башкортостан и Пермским краем в размере 61%), а также рейс, следующий из Калининграда (Пермский край возместит убытки в размере 50%).

Среди субсидированных авиарейсов значатся: Пермь — Краснодар (61% от расходов оплатит Пермский край), Пермь — Нижневартовск, Пермь — Нижний Новгород (софинансируемый Пермским краем и Нижегородской областью по 30,5%), Пермь — Новый Уренгой, Пермь — Ноябрьск, Пермь — Салехард, Пермь — Самара (по 30,5% расходов будут оплачены Пермским краем и Самарской областью), Пермь — Сургут (50% затрат возместят Пермский край и ХМАО-Югры), Пермь — Сыктывкар (50% расходов возьмет на себя Республика Коми).

Субсидия на маршрут из Новосибирска предоставляется только до 30 апреля, на авиаперелеты Пермь — Краснодар до 31 марта, на маршрут Пермь — Нижний Новгород до 31 мая.