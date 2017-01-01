Виталий Мутко оценил жилищное строительство в Перми

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 15 ноября, заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко во время рабочего визита в Пермь совместно с заместителем полпреда президента в ПФО Олегом Машковцевым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым оценил строительство микрорайона Красные казармы. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Виталий Мутко поинтересовался, соответствует ли возводимое жильё современным стандартам обеспеченности социальной инфраструктурой: предусмотрено ли достаточное количество мест в образовательных учреждениях, поликлиниках, парковочные места, зоны отдыха. Также заместитель председателя Правительства РФ интересовался темпами продаж и предпочтениями жителей в части отделки новых квартир.

Глава региона Максим Решетников подчеркнул, что в результате долгих переговоров и обсуждения проекта строительства было принято решение о снижении высотности зданий, чтобы новый жилой комплекс гармонично вписался в архитектурный марш Комсомольского проспекта и ул. Чернышевского.

«Предмет нашей гордости — строительство общеобразовательной школы на 1225 мест. Застройщик не просто взял обязательства, а уже строит, в планах — сдать в эксплуатацию уже в следующем году, помимо этого будет построено и два детских сада на 175 мест каждый, — обозначил губернатор. — Для нас также было важно предусмотреть необходимую транспортную доступность комплекса. Мы понимаем, что ул. Героев Хасана не сможет принять весь трафик, который появится с ростом числа жителей, поэтому сейчас городские власти планируют продлить ул. Сибирскую до ул. Чкалова». Это решение, по словам Максима Решетникова, должно разгрузить ул. Героев Хасана и развести транспортные потоки.

Как отметил генеральный директор ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» Александр Репин, общая площадь застройки — 31 га, вводится жильё в четыре очереди до 2021 года включительно. «Каждый год мы планируем сдавать чуть большее 100 тыс. кв. м жилья. В прошлом году мы ввели четыре многоэтажных дома общей площадью 104 тыс. кв. м, в этом году планируем сдать пять домов — 108 тыс. кв. м. На следующий год — 111 тыс. кв. м, и в 2021 году — 105 тыс. кв. м», — пояснил руководитель компании. Большая часть квартир продаётся в отделкой, в одном доме отделки нет, квартиры в нём продаются хуже.

В новом жилом комплексе уже заселили пять домов, в них проживают порядка 3 тыс. человек. Для комфорта проживания пермяков даже на этапе строительства застройщик позаботился о временном благоустройстве территории: тротуар, междворовые проезды.