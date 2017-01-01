ГУ МЧС отметило неготовность Пермского края к серьезным пожарам

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По заявлению МЧС Пермского края, которое основано по итогам проверки в марте этого года, регион не готов к борьбе с лесными пожарами.

Так, отмечается, что готовность системы оповещения составляет всего 50%, а охват населения средствами оповещения — 74,2%. В населенных пунктах, подверженных угрозе пожаров, не сделаны минерализованные полосы, которые помогают предотвратить распространение огня на жилые дома. Кроме того, план тушения лесных пожаров требует корректировки. В итоге ситуация оценивается как «ограничено готов»,

В качестве основного нарушения МЧС указывает отсутствие сил и средств, предназначенных для тушения лесных пожаров, определенных законодательством. В МЧС заявили, что ответственные должностные лица в нарушение федерального законодательства пытаются заставить ГУ МЧС по Пермскому краю выполнять несвойственные функции, в том числе в судебном порядке. По мнению управления, этим должно заниматься министерство природных ресурсов Пермского края.