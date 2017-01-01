Дмитрий Осипов рассказал о цифровизации «Уралкалия» участникам XII Международной конференции «Минеральные удобрения — 2019»

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Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов принял участие в деловой программе XII Международной конференции «Минеральные удобрения — 2019», проходящей 15 ноября в Перми при поддержке губернатора Пермского края, ФАС России и компании Creon Capital. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ключевыми темами конференции стали тенденции и перспективы развития мирового и российского рынков минеральных удобрений, ценообразование и меры государственной поддержки этого сектора экономики. Участники мероприятия также обсудили вопросы совершенствования тарифного регулирования железнодорожных перевозок удобрений и антимонопольного регулирования отрасли.

В ходе пленарного заседания конференции Дмитрий Осипов выступил с докладом по вопросам цифровизации, перспектив использования цифровой экономики в производственном секторе, а также внедрения новых высокотехнологичных решений и систем с целью повышения эффективности производства.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Цифровизация — одно из ключевых и перспективных направлений развития «Уралкалия». Мы понимаем её важность и потенциал, поэтому активно внедряем в производство новые технологические решения: это и «цифровой двойник» рудника, и специализированные коммуникационные системы, позволяющие оптимизировать ремонты и более эффективно управлять нашей материально-технической базой. Современные системы наблюдения позволяют нам получать любую горно-геологическую информацию, что, в свою очередь, повышает уровень безопасности проведения горных работ.

Напомним, что Международная конференция «Минеральные удобрения» уже второй год подряд собирает в Перми основных игроков рынка с целью выработки стратегических решений по основным проблемам отрасли. В мероприятии принимают участие российские производители минеральных удобрений, торговые, брокерские и логистические компании, представители органов государственной власти и научных организаций, профильные ассоциации и крупнейшие агрохолдинги страны.