В Перми с рабочим визитом находится Виталий Мутко

Твитнуть Поделиться Поделиться

Виталий Мутко

Фото: Константин Долгановский

В Перми с рабочим визитом находится федеральный вице-премьер и руководитель оргкомитета по подготовке к 300-летию краевой столицы Виталий Мутко.

Федеральный чиновник осмотрел новый корпус аэропорта, ЖК «Арсенал». Также в программе визита — район ДКЖ, городская эспланада, набережная и «Завод им. Шпагина».

Завершить визит должно заседание оргкомитета по подготовке празднования 300-летия города в 2023 году. «В план мероприятий войдут 25 проектов культуры, образования, науки и строительства», — отмечал ранее Виталий Мутко в своём Instagram.

Напомним, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в феврале этого года утвердил состав оргкомитета по подготовке к 300-летнему юбилею Перми из 24 человек во главе с Виталием Мутко.