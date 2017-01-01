Власти Перми готовят новый проект планировки территории рядом с Райским садом

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В администрации Перми приняли решение о подготовке новых проектов планировки и межевания территории, расположенной рядом с Райским садом в Мотовилихинском районе. Как там подтвердили «Новому компаньону», речь идёт о территории собственно площади Восстания и территории ул. Мостовой, Соликамской и Восстания.

Территория мини-рынка «На Восстания» в проект планировки не включена. Но в неё входит территория, где расположены, согласно карте, два жилых здания: одноэтажное и двухэтажное на ул. Мостовой. Оба здания расположены в непосредственной близости к Райскому саду.

В администрации Перми также пояснили, что там планируется размещение линейного объекта. Работы будет проводить МКУ «Институт территориального планирования».