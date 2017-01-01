Московский театр «Человек» впервые приедет с гастролями в Пермь

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Фото: архив театра «Человек»

На сцене Театра-Театра 8 и 9 декабря покажут два спектакля в постановке заслуженного артиста России Владимира Скворцова: «Кроткие» (16+) по рассказу Фёдора Достоевского и «Биография» (16+) по пьесе Макса Фриша.

Впервые в Пермь с гастролями приезжает один из самых интересных театров Москвы, который воспитал целую плеяду театральных деятелей, среди которых Роман Козак, Сергей Женовач, Игорь Золотовицкий и многие другие.

Зрителям Перми будут представлены два первых спектакля Владимира Скворцова в театре «Человек» — «Кроткие» и «Биография».

Метод режиссерского прочтения рассказа Фёдора Достоевского «Кроткая», который стал основой спектакля «Кроткие», прост и вместе с тем совершенно необычен. Не меняя ни единого авторского слова, Владимир Скворцов ставит между главным героем и зрителем линзу в двух дополнительных, не означенных у Достоевского персонажей, вводящих действие в совершенно новый вневременной контекст. Главные роли исполняют Владимир Скворцов, Светлана Свибильская и Мурадин Хуранов.

Второй постановкой станет «Биография» по пьесе швейцарского классика Макса Фриша. По мнению критика «Российской газеты» Андрея Максимова, «Биография» — один из лучших драматургических текстов автора, к которому российская сцена обращалась сравнительно редко. Главный режиссёр театра, заслуженный артист России Владимир Скворцов обозначил жанр этого спектакля как мистическая трагикомедия. В работе над постановкой были задействованы художник-постановщик, народный художник России Мария Рыбасова, лауреат премии «Золотая маска»-2015, художник по свету Сергей Скорнецкий, режиссёр по пластике Константин Мишин, художник по костюмам Любовь Скорнецкая. Главные роли в спектакле исполняют заслуженная артистка России Евгения Крюкова и Анатолий Кот, хорошо известные зрителям по целому ряду ролей, исполненных в кино и на телевидении.

В рамках своих гастролей Московский драматический театр «Человек» даст в Перми только два представления: 8 декабря — «Кроткие», 9 декабря — «Биография».

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