«Единая Россия» в Прикамье запустила чреду стратегических конференций

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В ходе работы в группах

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В четверг, 14 ноября, в Перми состоялось совещание семи местных отделений партии «Единая Россия» Перми в формате стратегической сессии. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Прикамье.

Подобный формат работы с городскими местными отделениями проводится впервые, его предложили на одном из рабочих совещаний с пермскими партийцами.

Первое совещание состоялось на базе Свердловского района — самой крупномасштабной территории города.

«Местное отделение Свердловского района — одно из самых динамично развивающихся партотделений «ЕР», — рассказал лидер краевых «единороссов» Вячеслав Григорьев. — Но в то же время местное отделение сильно своими традициями, продуктивной работой с промышленными предприятиями и тесными связями с общественными организациями района».

Секретарь местного отделения «ЕР» Свердловского района Перми, депутат Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров рассказал о структуре организации, проектах и приоритетных направлениях работы. Всего в составе местного отделения 84 первичных отделения партии, 1025 членов «ЕР».

«На сегодня мы определили три основных вектора развития — это цифровизация, реализация партийных проектов и укрепление связи поколений», — добавил Дмитрий Фёдоров.

Коллеги-однопартийцы Свердловского района презентовали свои мероприятия и проекты. Так, в территории реализуется проект «Отряды добра», направленный на обучение социальному проектированию, проведению мастер-классов по разработке и реализации социальных проектов, знакомство с интересными людьми, разработку отрядами собственных проектов под руководством наставников, а также проведение мероприятий, соревнований, концертов и др.

Вторая часть состояла из работы в пяти группах по различным направлениям: проектная деятельность, реализация национальных проектов, инновационное развитие и др. Коллеги делились опытом и вырабатывали новые мероприятия.

Заместитель секретаря регионального отделения партии Юрий Уткин подвёл итоги презентации пяти групп, а также попросил активнее работать с жителями, усилить информирование по реализации национальных и партийных проектов.

«Люди ждут от нас изменения жизни в лучшую сторону. Уверен, что у нас всё вместе получится», — подытожил Юрий Уткин.