Глава Перми подписал постановление об установке памятника Достоевскому Памятник установят в саду Декабристов у СИЗО №1

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Эскиз памятника Фёдору Достоевскому в Перми

Дмитрий Самойлов подписал постановление администрации Перми об установке памятника писателю Фёдору Достоевскому в саду Декабристов (ограничен ул. Островского, Достоевского, Клименко и Луначарского, рядом расположено СИЗО №1). Документ датирован 8 ноября.

Отметим, что вопрос по памятнику несколько раз обсуждался на Общественном совете по топонимике при главе Перми. Последнее заседание на это счёт состоялось в мае этого года.



Инициатором установки выступило Пермское отделение Российского общества Достоевского. Автором монумента является Алексей Матвеев. Вся конструкция будет высотой 5,2 м, ширина пьедестала — 5,1 м. Скульптура писателя будет высотой 2,9 м.



По словам представителя общества Ивана Рогожникова, общий бюджет изготовления — примерно 10 млн руб. Как пояснили «Новому компаньону» в обществе, сейчас продолжается сбор средств на сооружение памятника. Информация о том, сколько средств собрано на данный момент, не разглашается.



В постановлении указано, что установка памятника будет производиться полностью за счёт инициатора идеи.

Напомним, что Общественный совет по топонимике при главе города Перми Дмитрии Самойлове 23 мая одобрил эскизный проект памятника Фёдору Достоевскому.



Глава Перми Дмитрий Самойлов в ходе заседания совета подчеркнул, что бюджетные деньги на возведение потрачены не будут. Несколько членов совета усомнились, нужно ли сейчас голосовать «за», если финансовый вопрос до конца не решён.

«Предлагаю проголосовать за сам эскиз, но вернуться к памятнику через год, когда станет понятен вопрос с ходом сбора средств от инициаторов», — предложил Дмитрий Самойлов.

В итоге так члены совета и проголосовали.



Напомним, совет по топонимике уже в третий раз рассматривал вопрос об установке памятника. Прошлое заседание по данному вопросу состоялось 5 октября прошлого года. Тогда камнем преткновения стали размеры всей композиции — не слишком ли они большие (по прошлому проекту высота скульптуры должна была составить 3,5 м, постамент — 2 м, ширина памятника— 2,5 м). Поэтому вопрос отправили на доработку.



До этого совет рассматривал вопрос 8 июня прошлого года, где темой обсуждения было место для памятника. Тогда предлагались два варианта — этот же сквер Декабристов и пересечение ул. Сибирской и Краснова. Члены совета выбрали первый вариант.



Отметим, что Достоевский не имеет прямого отношения к Перми, что было озвучено на одном из прошлых заседаний совета. На это председатель Пермского отделения Российского общества Достоевского Олег Сыромятников парировал, что Достоевский — самый читаемый русский писатель в мире, и памятники ему есть и в других городах, к которым прямого отношения у него тоже нет. А через Пермь писатель всё-таки проезжал, когда его доставляли на каторгу.