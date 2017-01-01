«Протон-ПМ» взыскал 1,6 млрд руб. с Государственного космического центра имени М. В. Хруничева

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Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил исковые требования ПАО «Протон-ПМ» о взыскании 1,6 млрд руб. задолженности с АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева». Соответствующее решение суд вынес в четверг, 14 ноября, сообщает «Интерфакс».

В июне 2019 года «Протон-ПМ» обратился в суд с иском о взыскании с «ГКНПЦ им. Хруничева» долга, который возник в рамках исполнения договора №17883/16 от 14 июня 2016 года. Предметом этого контракта является производство двигателей РД-276 (14Д14М) для ракеты-носителя «Протон-М».

Акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время — ракеты-носители семейства «Протон» и разгонные блоки к ним.











