Прокуратура Перми выявила нарушения экологического законодательства в ООО «Пик»

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По сообщению прокуратуры Пермского края, прокуратурой были выявлены нарушения законодательства об отходах производства и потребления в ООО «Пик».

Министерство территориальной безопасности Пермского края в декабре 2018 года заключил с подрядчиком контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания «Центр временного содержания иностранных граждан» на улице Ласьвинская. Общая сумма госконтракта составила 52 млн 484 тыс. рублей.

После проверки объекта природоохранной прокуратурой было установлено, что ООО «Пик» не провел пасторизацию отходов, их учет, а также не направил в Управление Росприроднадзора по Пермскому краю необходимую отчетную форму.

Прокуратура вынесла директору организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено, также четверо должностных лиц компании привлечены к дисциплинарной ответственности.

По данным прокуратуры все нарушения устранены в полном объеме.