К 300-летию Перми ремонтируют 18 фасадов

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Ремонт фасадов, экологию и освещение улиц обсудили на комитете Пермской городской думы по городскому хозяйству. В работе комитета приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми Александр Власов, заместитель главы администрации города Перми — начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич, начальник управления по экологии и природопользованию Ильдар Хайдаров, заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Красников, сообщает пресс-служба думы.

Продолжается ремонт фасадов зданий к 300-летию города Перми. Сейчас строительно-монтажные работы проводятся по 18 домам, восемь на очереди, ещё по четырём домам разрабатывается проектно-сметная документация. До окончания 2019 года планируется завершение капитального ремонта фасадов на Комсомольском проспекте, 3 и 10, на ул. Луначарского, 66. Также на завершающей стадии находятся фасады на Комсомольском проспекте, 14 и ул. Краснова, 28.

По вопросу о ситуации с загрязнением атмосферного воздуха в микрорайоне Новый Крым Ильдар Хайдаров отметил, что в 2017—2018 годах в администрацию города поступали жалобы о выбросе загрязняющих веществ в атмосферу. В известность были поставлены управление Роспотребнадзора и Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края. Виновные были привлечены к ответственности, заплатили штрафы и устранили выявленные нарушения. В рамках экологического контроля в 2018 году установлены газоанализаторы для определения уровня содержания хлора в атмосфере. Результаты измерений предоставляются в управление Роспотребнадзора по запросу. Администрация города Перми продолжает взаимодействие с надзорными органами по контролю ситуации в микрорайоне Новый Крым.

«На данный момент жители обеспокоены тем, что нет достоверной информации о степени влияния загрязнения воздуха на здоровье. В городе Перми не хватает автоматизированных постов для снятия информации по состоянию атмосферного воздуха», — подчеркнула депутат Надежда Агишева.

В октябре комитет по городскому хозяйству поднимал вопрос об обеспечении 100%-го уровня освещенности улично-дорожной сети города. Депутаты Пермской городской думы предложили администрации разработать план действий. На ноябрьском заседании депутатам представили дорожную карту с перечнем улиц, где необходимо установить освещение. Для того чтобы все улицы города были освещены, потребуется 587 млн руб. Анатолий Дашкевич отметил, что с 2020 года из краевого бюджета будут выделяться средства на работы, связанные с освещением, порядка 120 млн руб. в год.