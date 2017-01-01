Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 15 по 22 ноября

Твитнуть Поделиться Поделиться

В Перми начинаются события фестиваля-конкурса «Волшебная кулиса», среди необычных событий — тренинг-спектакль и лекция Николая Сванидзе. Также зрители увидят несколько кинопремьер, поучаствуют во встрече клуба путешественников и волонтеров, посвящённой Новой Зеландии и послушают духовные песнопения. Главным событием предстоящей недели стал XIII Международный фестиваль современной музыки SOUND59, с которым будет соперничать лаборатория моноспектаклей. Любители словесности с нетерпением ждут фестиваля «Компрос».

Продолжается XIII Международный фестиваль современной музыки SOUND 59 (6+): концерты, лекции, мастер-классы. 16 ноября в Институте культуры в 11:00 Сергей Старостин (Москва) расскажет о месте инструментальной музыки в народной культуре и проведёт мастер-класс «Особенности сценического музицирования и сценической интерпретации народной музыки». Здесь же пройдут мастер-классы «Тонкóе пение: взаимосвязи функций и стиля исполнения» и «Жанровые особенности хороводных и плясовых песен».

В «Триумфе» зрителей ждёт концерт «Звуки традиции» (6 +). Исполнители: Сергей Старостин (Москва), фольклорный ансамбль «Свестье» Пермского регионального отделения Российского фольклорного союза (Пермь) и фольклорно-этнографическая студия Дома творчества «Росток» «Вечора».

Частная филармония «Триумф», 17 ноября, 17:00

В концерте «Музыка молодых-2019» (6+) примут участие юные композиторы, танцоры и детские фольклорные коллективы Перми.

Пермский музыкальный колледж (ул. Екатерининская, 71), 22 ноября, 18:30

Фестиваль-конкурс лучших спектаклей профессиональных театров «Волшебная кулиса» (0+), который проводится с середины 1990-х годов как продолжение «Пермской театральной весны», начинается на этой неделе. В фестивале участвуют театры Пермского края, чьи спектакли прошли предварительный отбор.

Куольный театр «Карабаска» покажет спектакль «Прошу разрешения на жизнь» (0+). Главный действующий герой — Лучик света. Режиссёр спектакля Евгений Ибрагимов предлагает отправиться вместе с лучиком в темноту, а также поговорить о войне и мире, о гармонии и любви.

Пермский театр кукол, 18 ноября, 12:00

Чайковский театр драмы и комедии представит музыкальную сказку «Три Ивана» (0+ от 5 лет) — весёлую скоморошину, где царят традиционные сказочные маски-герои: простоватый царь, хитрая бабка, лукавая красавица, красный молодец Иван. Только молодцев-то три, и каждый со своим характером: самоуверенный, простодушный и смекалистый. Когда они собираются втроём, чтобы одолеть хитрого Кащея — вот получается сила! Кащей — настоящий артист, лицедей, азартный тиран. Но и ему человеческое оказывается не чуждо. В итоге каждый получает по заслугам: кто — невесту, кто — Жар-птицу, а кто настоящую дружбу.

Пермский театр кукол, 19 ноября, 16:00

Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького покажет спектакль «Андрей Платонов. Рассказы» (18+), основу которого легли рассказы писателя «Юшка», «Роза» и «Семён». «Юшка» — рассказ о человеке, который обладает редким даром любви. «Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим…» Роза в одноимённом рассказе при любых обстоятельствах умеет одолевать своё горе и не даёт ему старить и калечить себя. В рассказе «Семён» семилетний мальчик после смерти матери говорит, что будет своим младшим братьям и сёстрам мамой.

Пермский театр кукол, 20 ноября, 18:00

Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина покажет классическую пьесу Чехова, созданную на переломе эпох, ведь главные «чеховские» вопросы остаются актуальными уже больше века. «Вишнёвый сад» (16+) — история того, как на глазах людей исчезает самое дорогое для них. Простые и ясные отношения сменяются эпохой закрытости, «заборов». Красота и счастье прежних лет безвозвратно уходят, и главные герои остаются в одиночестве, никому не нужные, брошенные. Как научиться жить дальше, можно ли понять и принять новую жизнь?

Пермский театр кукол, 21 ноября, 16:00

Фестиваль моноспектаклей «МоноFest» впервые проводит лабораторию моноспектаклей «МоноLab» (16+). Показы эскизов спектаклей, созданных в рамках лаборатории, состоятся в ближайший уик-энд.

Эскиз моноспектакля «В.» создан по книге Александра Вертинского «Дорогой длинною…». Исполнитель — Альберт Макаров, режиссёр — Роман Каганович. «Моя жизнь» — эскиз моноспектакля по автобиографии Марка Шагала. Исполнитель — Сергей Толстиков, режиссёр — Дмитрий Огородников. Режиссёр Андрей Тетюрин и актёр Даниил Петров рискнули создать эскиз моноспектакля по «Королю Лиру» Уильяма Шекспира.

Дом актёра, 15 ноября, 13:30

Моноспектакль «Аппиева дорога» — хореографический. Исполнитель — Александра Балецкая, хореограф — Ксения Малинина.

Студия Shake Dance Group, ул. Луначарского, 54, 16:00

В качестве показательного на лаборатории выступит спектакль-концерт «Клавдия Шульженко. О жизни и любви». Исполнитель — Юлия Асоргина, режиссёр — Снежина Копрова.

Дом актёра, 16 ноября, 19:00

Открывается очередной литературный фестиваль «Компрос». На открытии будет показан спектакль-хэппенинг «Маяковский» (18+) с поэтом Михаилом Червяковым (Липецк) в заглавной роли. Режиссер Семён Иванов.

Дом актёра, 22 ноября, 18:30

Сразу после этого состоится встреча с поэтом, писателем, переводчиком, заместителем редактора журнала «Новая Юность» Глебом Шульпяковым (12+).

Дом актёра, 22 ноября, 19:30

События фестиваля продолжатся 23 и 24 ноября.

В Перми снова выступит Российский квартет саксофонистов (Russian saxophone quartet) (6+) — финалист и лауреат телевизионного проекта «Квартет 4х4» на канале «Россия — Культура», победитель Первого Международного конкурса ансамблей «Национальная коллекция 2018».

Все участники квартета — музыканты-виртуозы, не устающие демонстрировать поистине безграничные возможности своего любимого инструмента.

Органный концертный зал, 20 ноября, 19:00

В рамках III Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» состоится лекция Николая Сванидзе «Великий перелом народного хребта» (12+), посвящённая 90-летию коллективизации в Советской России, её предпосылкам и последствиям.

Центр городской культуры, 19 ноября, 19:00

В рамках просветительского проекта «Полная ложа» пройдёт лекция-концерт «Состояния минимализма» (12+), посвящённая музыке Филипа Гласса, Эрика Сати и других композиторов-минималистов. Слушатели узнают историю Филипа Гласса (таксиста, написавшего оперу), Эрика Сати (не переносившего тех, кто слушал его музыку) и попробуют разобраться в том, как связан минимализм и дзен-философия. Будет звучать много интересной инструментальной музыки.

В лекции-концерте примут участие авторы проекта «Музыкальные вечорки», пианистки из Екатеринбурга Дарья Абоимова, Лия Нуриманова, Мария Трубникова и пермские музыканты: Ася Алыпова (скрипка), Ирина Солодовникова (флейта), Лилия Ахметова (арфа).

Библиотека Пушкина, 18 ноября, 19:00

Тренинг-спектакль «Бизнес, я и жизнь моя» (18+) на одной сцене объединит тренинг, театр и шоу. «Это настоящий спектакль, с увлекательным сюжетом, в который филигранно, с ювелирной тонкостью вплетён мощный и уникальный учебный материал по развитию предпринимательского мышления! Вы смотрите историю про себя, проживаете её, участвуете в ней и одновременно обучаетесь», — рассказывает Евгений Винников, автор идеи, режиссёр-постановщик и ведущий тренинг-спектакля.

Пермский академический Театр-Театр, 21 ноября, 19:00

Камерный оркестр «Орфей» выступит с концертом в честь Святой Цицилии (12+). Святая Цициля — римская дева, мученица III века. Почитается как в католической церкви, так и в православной. С XVI века святую Цецилию почитают покровительницей церковной музыки. В программе концерта — произведения Иогана Себастьяна Баха, Вольфганта Амадея Моцарта и Антонио Вивальди.

Римско-католическая церковь Непорочного зачатия Пресвятой девы Марии, 22 ноября, 19:00

Стартуют показы кинопродолжения культового сериала «Аббатство Даунтон» (18+), где к уже привычным зрителю ролям вернутся Мэгги Смит и Мэттью Гуд. Сериал стал настоящей эпопеей, показывающей на примере одной семьи социальные перестановки в Великобритании первой половины XX века. Проект собрал целых 54 премии и вписал имена создателей в историю не только сериальной продукции, но и кинематографа. Полнометражный фильм расскажет о том, как главное событие в жизни каждого аристократа — приём правящего монарха в родовом гнезде — превратится в поиск преступника, который готовит покушение на короля.

Киноцентр «Премьер», с 21 ноября

Здесь же пройдёт премьера фильма «Увидеть Питер» (12+). Документальная картина выпускницы Пермского государственного института культуры Капитолины Долгих рассказывает историю подопечной фонда «Дедморозим» Даши Кустовой. У девушки был рак печени, надежды на излечение не оставалось, и у Даши была буквально неделя, чтобы осуществить свою мечту — посетить Санкт-Петербург.

Киноцентр «Премьер», 16 ноября, 19:00

В Перми пройдёт встреча клуба путешественников и волонтеров, посвящённая Новой Зеландии (16+). Модератор — Нина Палехова, путешественница, которая побывала на обоих островах Новой Зеландии: Северном и Южном.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 21 ноября, 18:30

В Доме Мешкова открылась ыставка «Дорогами этнографа: ученый и музей» (0+), посвященная Георгию Николаевичу Чагину (1944-2018), доктору исторических наук, исследователю в области отечественной истории, этнографии, музееведения. На выставке представлены полевые дневники, материалы из личного архива учёного, награды, фотографии, работы пермских художников Анатолия Тумбасова и Юрия Новинькова — участников музейных экспедиций, предметы из этнографической коллекции музея.

Дом Мешкова, до 9 декабря

Твитнуть Поделиться Поделиться