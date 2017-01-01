Консолидированная выручка «Эр-Телекома» выросла на 11%

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Консолидированная выручка «Эр-Телекома» увеличилась на 11% и достигла 32,5 млрд руб. Такие показатели пермская телекоммуникационная компания показала на своём сайте за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прирост произошёл в двух бизнес-сегментах — в B2B увеличение зафиксировано на 16%, а в B2C — на 9%.



АО «ЭР-Телеком Холдинг» — ведущая российская телекоммуникационная компания. По количеству обслуживаемых клиентов компания занимает второе место среди национальных интернет-провайдеров и третье среди операторов платного ТВ.

Присутствуя на 2/3 территории Российской Федерации, компания ведёт деятельность в 567 городах России и обслуживает более 13 млн домохозяйств.