К 2024 году объём несырьевого неэнергетического экспорта из Прикамья увеличится на 57%

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

14 ноября в Москве состоялся международный экспортный форум «Сделано в России». В пленарном заседании​ «Россия в современной мировой торговле: как раскрыть потенциал» участие приняли​ первый заместитель председателя​ правительства — министр финансов​ РФ Антон Силуанов,​ министр промышленности и торговли​ Денис Мантуров,​ ​ генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Спленев, губернатор Пермского края Максим Решетников и другие, сообщает сайт губернатора и правительства края.

По словам Антона Силуанова, правительство уделяет много внимания экспорту не только потому, что это вклад в экономику. Увеличение экспорта значит, что в России производятся качественные товары и услуги, которые пользуются спросом на других рынках. «Есть соответствующий национальный проект, проект амбициозный. К 2024 году нам нужно удвоить объёмы несырьевого неэнергетического экспорта <…>, — отметил Антон Силуанов. — Мы имеем большой потенциал: если в других странах предприятия поставляют на экспорт порядка 10%, у нас — всего 2%».

В своём выступлении Денис Мантуров отметил, что самым масштабным механизмом поддержки экспорта российских предприятий являются корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). «Первый отбор прошёл, 711 компаний, со всеми из них будут подписаны соглашения (на льготное кредитование — прим. редакции). Общий объём запрашиваемой кредитной поддержки составляет порядка 2,5 трлн руб. Изначально в рамках нацпроекта мы исходили из того, что общий объём кредитов до 2024 года по КППК составит порядка 7,5 трлн руб., это говорит о том, что мы будем проводить в ближайшее время, в феврале, второй отбор проектов <…>, и, возможно, будет и третий отбор по результатам работы, проведённой в феврале», — отметил министр.

Как подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников, регион вышел на 11-ю позицию среди регионов по объёму несырьевого неэнергетического экспорта — 3,7 млрд долларов, рост за 2017—2018 годы 24%, и в этом году у нас позитивная динамика. «Безусловно, основа нашего экспорта — это химическая отрасль, калийные удобрения, но четверть экспорта приходится на второй и третий передел — это высокотехнологичная продукция, и именно в этих сегментах мы видим наибольшие темпы роста. Считаем, что эта динамика во многом уже связана с реализацией национального проекта. У нас от предприятий края было подано 22 заявки от 16 компаний на поддержку КППК. По этим заявкам объём экспорта к 2024 году должен увеличиться на 38%, это 1,4 млрд долларов, — отметил Максим Решетников. —​ У нас реализуется несколько крупных инвестиционных проектов, в том числе специальные инвестиционные контракты, и активно развиваем экспорт малых и средних предприятий. Уже сейчас доля экспорта малых и средних предприятий в экспорте Прикамья существенно выше, чем в среднем по России, составляет 5%. Планируем увеличить их долю к 2024 году в два раза. Ожидаем, что к 2024 году наш общий объём несырьевого неэнергетического экспорта увеличится на 57%. С учётом того, что у нас хорошая несырьевая база, это очень серьёзные цифры, и очень серьёзная заявка».

Для роста экспорта краевые власти активно внедряют региональный экспортный стандарт 2.0, который рекомендован Министерством экономического развития РФ и Российским экспортным центром. В крае также работает региональный центр поддержки экспорта, развивается акселераторская программа, краевые власти организуют делегации пермских предприятий для участия в международных выставках, привлекают студентов, поддерживаются сектор ИКТ, туризм.

Также губернатор обратил внимание на одну из системных проблем экспорта — бумажный документооборот. При этом каждое ведомство запрашивает свой пакет документов. По словам Максима Решетникова, при массовом росте числа экспортёров будет сложно решать административные вопросы вручную, поэтому для ускорения нужно перевести эти процессы в электронный формат.

Отметим, с января по август 2019 года включительно экспорт Пермского края составил 3,49 млрд долларов США, что на 6,37% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

География экспортных поставок региона выросла до 150 стран мира. Основные направления — это Европа, Северная и Южная Америка, СНГ и Азия. В топ-10 стран, в которые предприятия Пермского края экспортируют свою продукцию, входят​ Бразилия (0,61 млрд долл.), Китай (0,8 млрд долл.), Нидерланды (0,37 млрд долл.), Бельгия (0,21 млрд долл.), США (0,20 млрд долл.), Финляндия (0,16 млрд долл.), Казахстан (0,15 млрд долл.), Польша (0,15 млрд долл.), Индия (0,11 млрд долл.), Индонезия (0,10 млрд долл.).

При этом в 2018 году (по сравнению с 2017 годом) был увеличен объём экспорта в ОАЭ почти на 89%, или на 10,77 млн долларов (в 2017 году объём экспорта из Пермского края в ОАЭ составил 12,13 млн долл.). Основной прирост этих показателей был достигнут за счёт увеличения объёма несырьевого неэнергетического экспорта, рост которого к 2024 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» должен достигнуть 250 млрд долларов.