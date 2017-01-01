В октябре в Прикамье подорожали помидоры и услуги образования, а подешевели груши и турпоездки

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В октябре 2019 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил к сентября 2019 года 99,97%. К декабрю 2018 года индекс цен составил 102,13%, сообщает Пермьстат.

Отметим, что продовольственные товары к сентябрю в октябре подорожали на 0,02%, а к декабрю 2018 года — на 1,33%. Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,17%, а к декабрю 2018 года — на 1,84 %.

Из овощей за месяц на 42,86% подорожали помидоры, а свёкла стала дешевле на 17,9%.

Из наблюдаемого ассортимента фруктов и цитрусовых более всего подорожали бананы и апельсины на 9,05% и 12,54% соответственно. Цена груш, лимонов, винограда, яблок, напротив, снизилась на 1,88—9,60%.

В сфере оказания услуг населению стали дороже в среднем на 0,16—2,23% отдельные виды бытовых услуг, на 0,31—1,11% — медицинских услуг, на 1,49—7,57% — услуг в системе образования.

В сфере зарубежного туризма зафиксировано уменьшение на 0,83—4,88% цен на наблюдаемые туры и экскурсионные поездки, кроме поездок в Грецию и Финляндию, стоимость которых увеличилась на 0,36% и 0,43% соответственно.

В октябре на 1,03% снизилась плата за пользование потребительскими кредитами, на 1,25% — годовая стоимость полисов добровольного страхования жилья от стандартных рисков, на 6,04% — тариф на занятия в группах общей физической подготовки.