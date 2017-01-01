С начала года в Пермском крае заменили 213 лифтов

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С начала года в Пермском крае заменили 213 лифтов в 52 домах в Перми, Березниках, Добрянке, Краснокамске, Чайковском, Губахе и Чусовом. До середины 2020 года лифты обновят в ещё 116 домах, пишет губернатор Прикамья Максим Решетников в своём Instagram.

Губернатор также сообщил со ссылкой на Фонд капремонта, что на сегодня в 13 домах лифты ожидают приёмки Ростехнадзора (срок — 10 дней после заявки от УК).

Всего в этом году 180 домов фонд уже принял, сообщает губернатор далее, в 376 работы продолжаются (часть из них можно проводить зимой), для 428 готовится проектно-сметная документация (задел на следующие годы). В 60 домах по краю работы на фасадах фонд завершит уже в 2020 году.