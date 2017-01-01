В эти выходные вновь перекроют движение по ул. Героев Хасана

Твитнуть Поделиться Поделиться

С 00:00 16 ноября до 5:00 18 ноября подрядчик будет строить участки канализации и водопровода, пересекающие улицу. В выходные, с 23 по 25 ноября, также ожидается перекрытие движения, сообщают в пресс-службе администрации Перми.

Необходимость перекрытия вызвана проведением работ на сетях канализации. Работы выполняет ООО «Новогор-Прикамье». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Как пояснили в городском департаменте транспорта, в связи с проведением работ на этом участке изменится движение некоторых автобусных маршрутов. Так, движение автобусных маршрутов №19 «Ипподром» — «Микрорайон Липовая гора» и №75 «Микрорайон Соболи — «Микрорайон Костарёво» будет организовано по двум участкам, не задействованным в проведении работ: из центра города до остановочного пункта «Улица Нейвинская» и со стороны микрорайона Липовая гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» в районе дома №64, корпус 1 на ул. Героев Хасана.

Маршрут 4т будет следовать сообщением «Улица Нейвинская» — «Микрорайон Крохалева» от остановочного пункта «Улица Нейвинская» по ул. Героев Хасана, Хлебозаводской, далее — по маршруту следования. От микрорайона Крохалева будет следовать по ул. Хлебозаводской и Героев Хасана, с осуществлением остановки на конечном пункте «Улица Нейвинская» для высадки пассажиров.