Завотделом природы Пермского краеведческого музея получила престижную музейную награду

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Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

Заведующая отделом природы Пермского краеведческого музея Юлия Глазырина получила специальную награду ИКОМ России. Награда вручена за активное участие в заседаниях международных комитетов ИКОМ и вклад в продвижение опыта российских музеев за рубежом и мирового опыта в России, сообщают в краевом минкульте.

Юлия Глазырина представляла опыт Пермского краеведческого музея по интерпретации геологического наследия пермского периода на Генеральной конференции ИКОМ в Милане (2016 год, проект «Открой пермский период!») и экологического направления развития музеев в Киото (2019, проект «Добро пожаловать в Антропоцен!»). Оба проекта признаны одними из лучших реализованных проектов музейных конкурсов благотворительного фонда В. Потанина.

Кроме того, Детская палеонтологическая конференция, которую организует Пермский краеведческий музей в партнёрстве с Пермским университетом, вошла в сборник лучших музейных практик Комитета по образованию и культурной активности ICOM CECA Best Practice Awards 2019.

Вручение премии состоялось на Общем собрании Российского комитета ИКОМ в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Награда учреждена впервые.

Международный совет музеев (ИКОМ) (International Council of Museums (ICOM) был создан в 1946 году. Это всемирная организация, представляющая музеи и музейных профессионалов.