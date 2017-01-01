«Промобот» открыл офис в Гонконге

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермская IT-компания «Промобот» зарегистрировала первое полноценное представительство российских роботов за рубежом. Офис расположился в Гонконге (Китай), сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Новая компания Promobot HK Limited полностью принадлежит ООО «Промобот» и является резидентом технопарка HKSTP — крупнейшего технопарка Гонконга. Созданная компания займётся продвижением российских роботов Promobot на азиатский рынок, разработкой китайской лингвобазы и исследованиями в области сервисной робототехники.

В стратегии Promobot на 2020 год также есть открытие постоянно действующих представительств и в других странах. «Мы планируем открыть компанию в США — для работы с Северной Америкой, и в Дубае — для продвижения на Ближнем Востоке», — отметил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

В ближайших планах пермской компании — взаимодействие с китайскими университетами для создания лингвистической базы роботов на китайском языке. До конца года компания представит свой продукт китайским отелям, аэропортам и медицинским учреждениям. Следующий этап — демонстрация кейсов для девелоперов и банков Китая.