Пермь может посетить вице-премьер Виталий Мутко

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Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», федеральный вице-премьер и руководитель оргкомитета по подготовке к 300-летию краевой столицы Виталий Мутко может приехать в Пермь 15 ноября.

Сейчас местные чиновники активно готовятся к визиту.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в феврале этого года утвердил состав оргкомитета по подготовке к 300-летнему юбилею Перми из 24 человек во главе с Виталием Мутко.