Директор Пермской художественной галереи избрана в состав Президиума ИКОМ России
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Юлия Тавризян избрана членом Президиума Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) на период 2019—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба Пермской художественной галереи.
Отчётно-выборная конференция ИКОМ состоялась 13 ноября в Санкт-Петербурге.
ИКОМ — неправительственная профессиональная международная организация, созданная в 1946 году в Париже с целью содействия развитию музейного дела, сохранению культурного наследия, повышению профессиональных музейных стандартов во всем мире. В неё входят более 30 тыс. индивидуальных и коллективных членов из 165 стран мира.
В ИКОМ России входят 500 коллективных и индивидуальных членов.
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