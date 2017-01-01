Жителей Мотовилихи ждёт глобальное отключение воды

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Фото: Yandex.ru

В ближайшие три дня, 15, 16 и 17 ноября, Мотовилихинский район останется без горячего водоснабжения из-за планово-ремонтных работ на сетях, об этом сообщает «НОВОГОР Прикамье».

Воду на сутки отключат 15 ноября в 10:00 в домах на улицах Спартаковская, 7 и Спартаковская, 8.

В субботу, 16 ноября с 9:00 до 19:00 отключения запланированы в домах:

ул. Александра Щербакова, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 33, 33а

ул. Белозерская, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 7, 8, 9

Так же с 16 ноября 18:00 по 17 ноября 18:00 без водоснабжения останутся жители в домах по адресам:

ул. 1905 года, 35

ул. Авиационная, 5, 51

ул. Анри Барбюса, 27, 39, 45, 51, 53, 60

ул. Вагановых, 11а

ул. Василия Соломина, 10, 12, 12а, 8, 8а

ул. Веры Фигнер, 1, 13, 2, 3, 4, 5, 5а, 6

ул. Грачева, 12, 19, 25

ул. Ивановская, 13а, 14а, 15, 16, 18, 19, 32а

ул. Индустриализации, 12, 14, 16, 18, 22, 3, 4, 6

ул. Ким, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 41, 43, 44, 46, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 57а, 60, 63, 64, 69, 74, 74а, 75, 77, 78, 78а, 81, 9, 90

ул. Лебедева, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 25а, 25б, 26, 28, 29, 32, 34, 7а, 9а

ул. Металлистов, 15, 18, 19, 21, 5, 8, 9

ул. Металлургов, 10, 9

ул. Морская, 6

ул. Николая Быстрых, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ул. Работницы, 3а

ул. Розалии Землячки, 12, 14, 6

ул. Уральская, 102, 103, 104, 36, 45, 47, 47а, 51, 53, 53а, 55, 57а, 61, 61а, 63, 67, 69, 74, 76, 78, 80, 80а, 81, 84, 85, 86а, 87, 88, 88а, 88б, 90, 91, 93, 95

ул. Халтурина, 10, 12, 14, 16, 2, 6, 8, 8а

ул. Хрустальная, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 15, 28, 34, 5, 6, 6а, 8, 8а

ул. Циолковского, 11, 14, 17, 19, 23, 4, 5, 9

ул. Чехова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 4, 8