Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 15 ноября
Пространство комфорта и инноваций. В Перми открыли для посещения вторую в городе библиотеку нового поколения.
Картина нашей жизни. Пермякам представили проект бюджета города на следующую трёхлетку.
Будущее создаётся сегодня. Пермской школе №136 присвоили имя почётного гражданина города Якова Вагина.
Трамвайная история. Городской архив представил электронную выставку «Трамваи на улицах Перми и Дуйсбурга в чёрно-белом цвете».
Собачий вопрос. Власти Перми совместно с зоозащитниками и экологами обсудили вопросы обращения с безнадзорными животными.
Отчизны верные сыны. В Самаре 7 ноября торжественным маршем прошёл Парад Памяти.
Взрослым о деньгах. Что важно знать о финансовых продуктах и как не стать мишенью для мошенников.
Получите, распишитесь. Справку о составе семьи можно будет оформить через МФЦ.
Куда пойти с 15 по 22 ноября. В Перми начинаются события фестиваля-конкурса «Волшебная кулиса», среди необычных мероприятий — тренинг-спектакль и лекция Николая Сванидзе.
На стыке континентов. Как Пермь обрела свои новые ворота.
Экскурсии в ноябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.
Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
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