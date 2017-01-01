Памятник основателю ВДВ может появиться в Перми на перекрёстке Сибирской и Белинского

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Василий Маргелов

Фото: Youtube

В департамент культуры и молодёжной политики администрации города Перми поступило предложение об установке памятника, посвящённого Воздушно-десантным войскам и основателю этого рода войск Герою Советского Союза генералу Василию Маргелову. Инициатором выступила региональная организация «Союз десантников».

Авторы идеи предложили установить памятник на пересечении ул. Сибирской и Белинского на бульваре им. Советской Армии.

Предварительно, высота мемориала составит 4,3—5,5 м. В основе предлагается установить две фигуры солдат ВДВ высотой 1,8—2,2 м. Первая (на переднем плане) должна символизировать «образ старшины, побывавшего во многих горячих точках». Вторая (на втором плане) «представляет собой образ молодого бойца, с автоматом АКМ в левой руке».



«На заднем плане главной фигуры из драпировки формируется горельеф бюста Маргелова В. Ф. в генеральской форме, с фуражкой на голове», — говорится в описании предложения.



При этом, жест правой руки второго бойца направлен в сторону Маргелова и одновременно открывает слоган «Никто, кроме нас». Завершает композицию эмблема ВДВ, расположенная над головой второго бойца, над слоганом «Никто, кроме нас».

Мемориал предлагается изготовить из бронзы тёмно-коричневого цвета, постамент — из бетона с «имитацией рваной скалистой поверхности с последующей патиной каменистой породы».



Отметим, что идею памятника Маргелову рассматривали на общественном совете по топонимике в марте 2018 года. Тогда инициаторы сделали акцент «на огромной роли ВДВ в жизни страны и региона», например, в этом роде войск за всё время служили 10 тыс. уроженцев Прикамья. Среди них есть Герой Великой Отечественной войны и пять Героев России.



Председатель гордумы Юрий Уткин тогда отметил, что именно в Перми родился сын Маргелова, «в доме, который сейчас является Арт-резиденцией».



Вопрос новой «уточнённой» инициативы также должен быть рассмотрен советом по топонимике.