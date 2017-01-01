Из-за долгов за тепло 39 ТСЖ могут стать банкротами

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Как сообщает пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс», общая сумма задолженности за потребленные теплорессурсы превысила 114 млн рублей.

Лидерами «антирейтинга» ТСЖ за прошлый месяц стали жилищный кооператив №25 (9,3 млн руб. задолженности), ТСН «Чебоксарская, 3» (8,4 млн руб.), ТСЖ «Коспашская 12 и Вильямса 67» (7,4 млн руб.).

Руководителям организаций, вошедших в список потенциальных банкротов, грозит уголовная и субсидиарная ответственность. По заявлению энергетиков судом накладывается арест на денежные средства и имущества руководителей ТСЖ или УК, а также обращение к счетам их ближайших родственников и учредителей коммунальных компаний-неплательщиков.