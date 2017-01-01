До 20 ноября в Перми должны быть благоустроены 104 места накопления ТКО

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Ситуацию со сбором и вывозом мусора в Перми обсудили на заседании комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы. В работе комитета по городскому хозяйству приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин, начальник департамента ЖКХ Александр Власов, заместитель главы администрации города Перми — начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич, начальник управления по экологии и природопользованию Ильдар Хайдаров, заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Красников, сообщает пресс-служба думы.

По данным городской администрации, по сравнению с прошлым кварталом значительно сократилось число обращений граждан по вопросу вывоза твёрдых коммунальных отходов. По плану должно быть благоустроено 104 места накопления ТКО, на данный момент приведено в порядок 81, завершатся работы к 20 ноября. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроены 24 площадки накопления ТКО из 74 запланированных, работа продолжается.

«Насколько мне известно, у подавляющего числа торговых центров и мини-рынков нет собственных контейнерных площадок. Мусор из магазинов оказывается на площадках около многоквартирных домов», — выразил обеспокоенность депутат Илья Лисняк.

«Проводим работу с владельцами этих объектов. Либо принуждаем их заключать договоры, либо обязываем устанавливать контейнеры на своей территории», — ответил Александр Власов.

«Существует проблема, связанная с автосервисами. На мусорных площадках жилых домов скапливаются покрышки», — поделился мнением депутат Валерий Шептунов.

«Мы пригласили к сотрудничеству несколько компаний, которые бесплатно забирают резину и увозят её на утилизацию», — пояснил Андрей Красников.

Депутат Надежда Агишева поинтересовалась, как обстоят дела в Перми с раздельным сбором мусора.

Александр Власов пояснил, что в 2020 году Пермь вступает в пилотный проект по раздельному сбору мусора.

Андрей Красников также сообщил, что с 1 января 2020 в Пермском крае меняется система начисления платежей за ТКО. Плата за вывоз твёрдых коммунальных отходов будет теперь начисляться не по количеству квадратных метров, а по количеству проживающих.