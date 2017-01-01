«Аэрофлот» выплатит пермякам более 150 тысяч рублей за сорванный отпуск

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Из-за технических неполадок в самолете жители Перми не успели на рейс в Мексику, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Туристы забронировали тур на отдых в Мексику стоимостью 148 тыс. 680 рублей с вылетом из аэропорта Шерементьево. Но в день вылета рейс «Аэрофлота» до Москвы был задержан из-за неисправности механизма крыла. В результате они опоздали на рейс Москва-Канкун и не смогли воспользоваться оплаченным туром.

Пермяки направили претензию в адрес авиакомпании, но возмещать убытки она отказалась, тогда они обратились в суд с иском о взыскании убытков в виде оплаченной путевки, компенсации морального вреда и штрафа.

В ходе разбирательств судом было установлено, что задержка рейса имела место в связи с выявленной технической неисправностью самолета, но доказательств того, что авиаперевозчиком принимались все меры, направленные на недопущение возникновения неисправности, не предоставлено.

Суд принял решение в пользу туристов: авиакомпания обязуется покрыть стоимость туристической путевки, а также выплатить компенсацию 5 тыс. рублей и штраф 20 тыс. рублей в пользу каждого истца.