В Пермской опере исполнят единственную комическую оперу Джакомо Пуччини

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На сцене Пермского театра оперы и балета сегодня, 14 ноября, итальянский баритон Фернандо Араужо под руководством главного дирижера Артема Абашева представит завершающую и самую успешную часть трилогии одноактных опер Джакомо Пуччини — «Джанни Скикки» (6+).

«Джанни Скикки» — единственное комическое произведение композитора. В сюжетную основу Пуччини и либреттист Джоваккино Форцано заключили известную в XIII веке историю о находчивом крестьянине и обманутых им наследниках богатого дворянина Буозо Донати. Полагают, что Джанни действительно жил во Флоренции и даже попал на страницы «Божественной комедии» Данте — поэт упомянул его в восьмом круге Ада.

Концертное исполнение оперы не предполагает использование декораций, театральных костюмов и специального грима. Несмотря на это, история «Джанни Скикки», благодаря тонкому вниманию солистов к тому, как музыка соотносится с действиями на сцене, обещает быть яркой и запоминающей.

Артем Абашев, главный дирижер театра:

— Опера «Джанни Скикки» — всего час музыкального материала, в котором Пуччини в мельчайших подробностях демонстрирует свой композиторский стиль. Для оркестра эта работа интересна прежде всего тем, что нужно уметь быстро переключаться между эмоциями, зачастую контрастными. Ведь сюжет оперы — игровой, и это действие находит прямое отражение в музыке.

Заглавную партию «Джанни Скикки» исполнит итальянец Фернандо Араужо, солист Концертного общества, филармонии и музыкального фестиваля «Опера на горе» в Зальцбурге, а заслуженная артистка РФ и лауреат «Золотой Маски» Надежда Павлова сыграет дочь Джанни — Лауретту.