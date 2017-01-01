Известные фестивали обеспечат финансированием из бюджета Пермского края

Без привлечения денег спонсоров будут проводиться фестивали «Длинные истории Перми», «ПРОСВЕТ» и фестиваль уличных театров

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Фестиваль «Просвет»

Фото: Виктор Михалев

Вчера, 13 ноября, в Заксобрании на рабочей группе по подготовке проекта бюджета края на 2020—2022 годы ко второму чтению рассмотрели поправки, поступившие между чтениями.

В частности, губернатор Пермского края Максим Решетников внёс две поправки о выделении денег на проведение массовых культурных мероприятий, которые проходят на территории Перми не первый год.

Например, на проведение фестиваля «Длинные истории Перми» предлагается ежегодно закладывать в бюджет Пермского края по 5 млн руб. Столько же нужно на организацию мероприятий на площадках «Летопарка» и «Института исследования всего на свете».

По 5 млн руб. ежегодно планируется направить на проведение «Большой книжной ярмарки», по 4,2 млн руб. — на кинофестиваль музыкальных фильмов, по 12 млн руб. — на фестиваль уличных театров, и по 16 млн руб. — на фестиваль «ПРОСВЕТ». Ещё 5 млн руб. каждый год правительство будет выделять из краевого бюджета на проведение фестиваля ландшафтного дизайна «Сады над Камой» и по 4,5 млн руб. — на Кавер-фестиваль.

Министр финансов Елена Чугарина пояснила, что раньше в бюджете края на эти мероприятия деньги не закладывались и эти фестивали проводились на деньги спонсоров.

«Теперь мы заводим их в регулярные мероприятия, потому что они популярны и нашли хороший отклик у жителей региона. Мы считаем, что эти мероприятия надо финансировать исключительно из бюджета. Это правильно, потому что если мы считаем, что это региональные мероприятия, то мы должны позиционировать это и обеспечивать их финансовыми средствами, а не просить у спонсоров», — подчеркнула министр.

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