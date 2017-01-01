В Прикамье незаконно вырубили лес на сумму более 1 млн рублей

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При выборочной проверке лесосек в Щучье-Озерском поселении была обнаружена незаконная вырубка елей и сосен в количестве 22 штук, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Отмечается, что данные лесные участки не предоставлялись гражданам для заготовки древесины. В результате незаконных действий лесному фонду РФ причинен ущерб на сумму более 1,1 млн рублей.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупной размере.