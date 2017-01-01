В Пермский край в 2020 году на реализацию нацпроектов из федерального бюджета поступит 10,8 млрд руб.

Твитнуть Поделиться Поделиться

Финансирование национальных проектов, реализуемых в регионах Приволжского федерального округа, составит 275 млрд руб. Об этом заявил заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий по итогам заседания рабочей группы Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Совещание состоялось под председательством помощника Президента РФ Андрея Белоусова в Москве.

«Запланированный объём финансирования нацпроектов в целом по округу на будущий год составит порядка 275 млрд руб. Это на 10% больше, чем в 2019 году. Важно обеспечить своевременное и эффективное использование этих средств», — сказал Алексей Кузьмицкий.

Кроме того, он уточнил, что в этом году большая часть ассигнований, около 132 млрд руб., выделена на реализацию социальных нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура».

«В следующем году сохранится та же тенденция. Финансирование нацпроектов, направленных на развитие социальной сферы, составит 144 млрд руб.», — отметил замполпреда.

Он также пояснил, что общий объём средств на реализацию национальных проектов в регионах округа на 2019—2024 годы превысит 1,5 трлн руб.

«В этот шестилетний период каждый регион должен максимально быть включён в работу по результативному использованию этих средств. Завершается год реализации нацпроектов, и здесь важно учесть весь наработанный опыт, чтобы в будущем использовать наиболее эффективные механизмы освоения средств и достижения отдельных целевых показателей. Важно, чтобы результатом работы регионов было повышение качества жизни людей. Это наш приоритет, обозначенный президентом страны», — отметил Алексей Кузьмицкий.

В Пермский край в 2020 году на реализацию нацпроектов из федерального бюджета поступит 10,8 млрд руб., в том числе на здравоохранение — 1,946 млрд руб., образование — 1,07 млрд руб., демографию — 3,33 млрд руб., в сферу культуры — 69,3 млн руб. На 2021 год запланировано 8,8 млрд федеральных средств (в том числе на здравоохранение — 746,5 млн руб., образование — 480,6 млн руб., демографию — 3,5 млрд руб., культуру — 42 млн руб.). В 2022 году федеральная казна направит в регион 12,8 млрд (в том числе на здравоохранение — 919 млн руб., образование — 383, 2 млн руб., демографию — 3,1 млрд. руб., и культуру — 103,2 млн руб.).

По словам замполпреда, исполнение нацпроектов находится на особом контроле аппарата полномочного представителя. В каждом регионе округа проводятся выездные совещания с участием руководства субъекта, министерств, ведомств и контрольно-надзорных органов.