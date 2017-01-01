В Прикамье в следующем году максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до 322 тыс. руб.

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Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска увеличится до 322 190 руб. Новые меры социальной поддержки начнут действовать с 1 января 2020 года по всей территории страны, сообщает Фонд социального страхования России.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — 27 984 руб. Единовременное пособие при рождении ребёнка с 1 января 2020 года будет составлять 17 479 руб., а единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медорганизациях в ранние сроки беременности, — 655 руб.

Помимо этого, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности также будет увеличен до 2301,36 руб. в день. В этом году он составлял 2150,68 руб.

Отметим, сейчас максимальная сумма пособия по беременности и родам составляет 301 тыс. руб. В 2018 году женщины могли рассчитывать на 282 тыс. руб. Пособие высчитывается по средней заработной плате за последние два года, но оно не может превышать предельную базу.

По данным Пермьстата, с января по июль 2019 года в Пермском крае родилось 15 839 малышей.