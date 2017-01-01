В Лысьве в 2020 году за 20 млн руб. отремонтируют Дом спорта

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Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, Лысьвенский городской округ получит субсидии в размере 20 млн руб. на реализацию ремонта здания «Дом спорта». Общая стоимость ремонта — 21,1 млн руб.

Привлечь краевую поддержку стало возможным в этому году после перевода Дома спорта из частной в муниципальную собственность. В рамках ремонта будет произведена замена напольного покрытия в спортивных залах, ремонт помещений, лестничных клеток, замена окон и дверных блоков, обустройство противопожарных выходов, а также систем коммунальной инфраструктуры здания. Ремонтные работы будут выполнены до конца 2020 года.

Лысьвенский дом спорта — значимый объект спортивной инфраструктуры. В Доме спорта занимаются 500 человек, они посещают спортивные секции ушу, бокса, карате киокусинкай, тенниса (в том числе для детей с ограниченными возможностями), занятия по волейболу, баскетболу, мини-футболу и общефизической подготовке. На время ремонта тренировочный процесс будет организован на базе местной спортивной школы.

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