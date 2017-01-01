ИГЖН Прикамья исключила двойные платежи за ТКО для 6 тыс. жителей

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В течение 2019 года в Инспекцию Государственного жилищного надзора Пермского края поступило около 250 обращений жителей на действия управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщают в ИГЖН.

Организации продолжали включать в состав платы за содержание жилого помещения услугу по вывозу твёрдых коммунальных отходов, несмотря на то что с 1 января 2019 года вывоз отходов стал полноценной коммунальной услугой и оплачивается через отдельный платёжный документ. Действия управляющих организация и ТСЖ фактически приводили к тому, что жители дважды оплачивали услугу.

По результатам проведённых проверок специалисты ИГЖН Пермского края выявили нарушения в 19 многоквартирных домах (18 домов в Перми и один дом в Березниках). В ходе проверок управляющие организации добровольно устранили нарушения, исключили плату за вывоз отходов из содержания жилья и провели перерасчёт для собственников. Общая сумма перерасчета для 6 тыс. жителей составила около 1 млн руб.

Всего же в ходе проверок начисления платы за жилищные и коммунальные услуги за девять месяцев 2019 года инспекция произвела перерасчёт в пользу граждан на сумму свыше

19 млн руб.