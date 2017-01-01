Из бюджета края будет выделена субсидия на расселение дома в Добрянке

Твитнуть Поделиться Поделиться

Добрянский городской округ получит из бюджета Пермского края субсидию на расселение непригодного для проживания дома на ул. Трудовой, 40, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

После получения субсидии муниципальные власти должны направить средства на предоставление социальных выплат собственникам квартир или на покупку жилых помещений для граждан, проживающих в доме по договорам соцнайма. Такое решение было принято губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в ответ на многочисленные обращения жильцов.

По итогу комплексного обследования межведомственная комиссия заключила, что дом является непригодным для проживания, так как в нём неисправна вентиляционная система. Комиссия пришла к выводу, что проведение капитального ремонта в доме и проживание в нём людей одновременно невозможно. В результате главе администрации было поручено расселить всех граждан в новое жильё до конца года.

По факту предоставления ООО «ГрадСтрой-Пермь» в администрацию муниципалитета заведомо недостоверных сведений о фактически выполненных работах и затрат в рамках госконтракта возбуждено уголовное дело, а также был подан иск о возмещении 16,4 млн руб.