В Перми за 255 млн рублей создадут первую в России Виртуальную фабрику

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Фонд поддержки проектов НТИ выделит более 255 млн рублей пермской компании «Виртуальные производственные системы» на создание первой в стране «Виртуальной фабрики». Инфраструктура агрегатора будет создана к 2022 году, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Проект направлен на создании агрегатора — «виртуального заводоуправления и производственного операторы полного цикла исполнения заказа» для контрактного производства и управления заказами построенный на основе Big Data и Machine Learning.

Олег Пономарев, руководитель проекта «Виртуальная фабрика»:

— Решение, реализованное в проекте, находится на стыке реального и цифрового мира. По факту нами создается кибер-физическая организация, где реальные производственные мощности (станки), находящиеся в любой точке планеты, интегрированы в сеть с помощью технологии промышленного интернета вещей. Задача «Виртуальной фабрики» обеспечить в течение 72 часов оформление заказа из любой точки мира, планирование производства, распределение заданий, контроль исполнения заказа и выдачу комплектующих деталей на дальнейшую сборку в заданной заказчиком географической точке.

Как оценили эксперты, стоимость компании уже через три года может составить более 1,5 млрд рублей, а к 2026 году «Фабрика» сможет объединить в единую среду планирования цифровые цепочки производства и поставки не менее 2 тыс. 350 станков ЧПУ, 3D печати, литья под давлением и другие, подключив к нему производства, расположенные не только в России, но и за ее пределами.

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