Новое нефтяное месторождение в Пермском крае названо в честь известного прикамского геолога

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Новое Гавринское нефтяное месторождение, названое в честь известного пермского геолога, управляющего треста «Пермнефтегеофизика» Юрия Гаврина, было открыто ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в Куединском районе на юге Пермского края, сообщает пресс-служба «Росгеологии».

Извлекаемые ресурсы нефти Солодовской, Восточно-Солодовской и Бадашкинской структур по категории D0 были оценены в 1,8 млн тонн, было рекомендовано местоположение четырех поисково-оценочных скважин. Проведение сейсморазведки осложнялось тем, что на небольшой территории участка расположено семь населенных пунктов, включая районный центр Куеда. Кроме того, всхолмленная равнина изрезана сетью речных долин, ручьев и оврагов, есть участки поливного земледелия с водозаборными скважинами, а 30% территории покрыто лесом. Сейсморазведочные работы выполнялись по экологосберегающей технологии с соблюдением всех требований охраны окружающей среды.

По данным ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», запасы нефти нового месторождения по категории С1, составили более 3,5 млн тонн, что в десять раз превысило первоначальные прогнозы нефтеносности перспективного участка недр.

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