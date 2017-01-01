Денис Галицкий проиграл в суде по делу о Схеме территориального планирования Пермского края

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Сегодня, 13 ноября, Верховный суд Российской Федерации не удовлетворил иск пермского общественного активиста Дениса Галицкого. Он обратился в суд с иском к правительству Пермского края об оспаривании региональной Схемы территориального планирования в части размещения объектов регионального значения, напоминают в краевом минстрое.

Среди таких объектов — ТПУ Пермь II, реконструкция главного учебного корпуса Пермского авиационного техникума, строительство нового здания оперного театра, здание художественной галереи, Ледовый дворец спорта и другие. Галицкий отмечает, что проект изменений 2017 года в региональную Схему терпланирования не проходил общественные обсуждения и не был опубликован в интернете.

Как сообщают в региональном Минимуществе, «ни Градостроительный кодекс, ни Закон Пермского края №805-ПК не предусматривает необходимость проведения общественных обсуждений проекта изменений в Схему территориального планирования. Но проект изменений был опубликован на сайте правительства Пермского края, и с ним мог ознакомиться любой желающий. Схема территориального планирования края предусматривает создание важных для развития региона объектов».

В июне Пермский краевой суд уже отказал в удовлетворении административного иска общественника. Тогда суд посчитал, что оспариваемый документ соответствует нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Кроме того, суд указал, что оспариваемый документ не может нарушать прав истца в указанных им аспектах.

Эксперты отмечают, что схема — главный документ территориального планирования Пермского края. Главная задача документа — обеспечение устойчивого развития и повышение инвестиционной привлекательности территории региона.

Напомним, ранее министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Николай Гончаров сообщил, что в 2017 и 2019 годах в схему были внесены текущие корректировки: «Комплексная работа с краевой Схемой территориального планирования запланирована на 2020 год».



