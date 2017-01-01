Управление ГИБДД получит 152 новых иномарки

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Источник фото: avito.ru

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, полковник полиции Алексей Карин рассказал, что Управлением ГИБДД получено 152 новых автомобиля Skoda Octavia.

В современных автомобилях предусмотрен второй аккумулятор, усиленный генератор, медицинские укладки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП и даже зонты — на случай службы во время непогоды.

География распределения автомобилей охватит весь край, конечно, значительная часть будет отдана в полк патрульно-дорожной службы в Перми.

Сейчас автомобили проходят процедуру оформления и оснащаются дополнительными техническими средствами. Планируется, что до конца года они будут переданы в эксплуатацию, а в 2020 году ожидается дополнительная поставка автомобилей.

Напомним, что с недавнего времени сотрудники Госавтоинспекции при несении службы используют планшеты Samsung, которые позволяют оперативно использовать данные ведомственных баз о владельцах транспортных средств, количестве совершенных ими нарушений ПДД, а также о лицах и транспортных средствах, находящихся в розыске. При этом законопослушные граждане сокращают время общения с инспектором до минимума. Сейчас в эксплуатации сотрудников ГИБДД находится 519 планшетов.