В Прикамье на 13,8% снизилось количество ДТП

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Пермский край занимает 24 позицию в в российском рейтинге по количеству смертей в результате дорожных аварий, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю,

По итогам десяти месяцев этого года произошло 2 тысячи 439 дорожно-транспортных происшествий — это на 13,8% процентов меньше отчетного периода прошлого года. Количество погибших и пострадавших при ДТП также имеет положительную динамику. Так, согласно данным, за отчетный период этого года отмечается на 5,7% погибших (217 человек) и на 10,1% пострадавших (3 тыс. 250 человек) меньше.

Отмечается, что вторая декада ноября стала рекордной по количеству дорожно-транспортных происшествий за осенний период. Из-за неблагоприятных погодных условий только за 11 ноября после «ледяного» дождя в Прикамье было зарегистрировано 96 ДТП: в 17 авариях трое человек погибли, 25 получили травмы различной степени тяжести.

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