Сотрудники ГИБДД будут наблюдать за водителями автобусов из гражданских автомобилей

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Фото: Константин Долгановский

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, за десять месяцев 2019 года, несмотря на общее снижение количества ДТП по вине водителей общественного транспорта, на 44,8% увеличилось число пострадавших в них людей. О мерах повышения безопасности в сфере пассажирских перевозок рассказал полковник полиции Алексей Карин.

На территории региона произошло 319 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, это каждая восьмая авария в крае. По вине водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, зарегистрировано 68 ДТП, в которых погибли три человека и 168 получили травмы. Так, только в ноябре зарегистрировано 13 аварий с участием пассажирского транспорта, в результате чего пострадали десять человек.

Так, Алексей Карин отметил, что за каждым водителем автобуса должен быть установлен тотальный контроль. Одним из методов станет скрытый контроль за водителем автобусов. Сотрудники ГИБДД на гражданском автомобиле будут следовать по маршруту за автобусом и фиксировать движение на видеозапись, на конечной остановке предоставляют запись и в случае нарушений, водителю грозит административная ответственность.

Второй метод повышения безопасности на дорогах — это взаимодействие с Центром безопасности дородного движения. На территории Перми расположено большое количество камер видеофиксаций, которые не только выявляют водителей, нарушающих правила дорожного движения, но и позволяют в целом мониторить ситуацию движения транспортных средств.

Отмечается, что в целях снижения дорожно-транспотных происшествий на территории края также регулярно проводятся профилактические мероприятия. Так, за десять месяцев 2019 года было проверено более 51 тысячи автобусов, пресечено 12 тысяч 624 нарушения правил дорожного движения, допущенные водителями автобусов, в том числе было зарегистрировано 26 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, при этом десять из них совершали регулярные перевозки, а семеро — стали виновниками ДТП.

Помимо этого, продолжаются рабочие встречи с водительским составом, на которых обсуждается детальный разбор причин ДТП: неправильный выбор дистанции, нарушение очередности проезда перекрестков, нарушение требований сигналов светофора и т.д.