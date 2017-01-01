Проект постановления о приёме в школы будет представлен Пермской городской думе в декабре



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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

На комитете по социальной политике Пермской городской думы депутаты обсудили размер ежемесячных муниципальных выплат в случае рождения троих и более детей, продление расходных обязательств по обеспечению путёвками работников муниципальной службы, а также реорганизацию образовательных учреждений, в частности закрепление территорий за учреждением и изменение модели приёма на обучение по программам основного общего и среднего общего образования в 2021—2022 годах. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Проект предполагает, что с первого по четвёртый класс дети будут учиться в школах по месту жительства, а отбор на конкурсной основе будет происходить только при переходе в пятый класс и только в школы с углублённым изучением конкретных предметов. Начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова рассказала, что проект постановления с учётом доработок будет представлен в декабре, с февраля будет работать общественная контрольная комиссия по приёму в школы.

Депутат Владимир Плотников интересовался, станет ли обучение в профилированных учебных заведениях доступнее для учащихся из общеобразовательных школ. «В тех же языковых школах дети учат язык с первого класса, в то время как в обычных — со второго или пятого. Приёмная модель должна учитывать и детей, которые не учились по профилю, чтобы они тоже имели возможность получить специальное образование», — отметил депутат Владимир Плотников. Начальник департамента образования разъяснила, что с 2021 года будет увеличено количество мест по набору с пятого класса по программам повышенной сложности, в языковых школах будет работать особая модель с учётом образовательной программы. Вопрос будет проработан.

Депутат Надежда Агишева хотела узнать, как будет решаться проблема с зачислениями в 10-е—11-е классы. Людмила Серикова пояснила, что набор в старшие классы включён в модель приёма на новый учебный год.

«Решение такого вопроса требует тщательного анализа и подготовки. Департамент образования настроен решительно, и депутатский корпус готов оказывать всяческую поддержку», — прокомментировал заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов.

Депутаты приняли решение вынести вопрос на круглый стол и включить депутатов в комиссию по обсуждению данного вопроса.

Ещё одной темой комитета стало предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка. Депутат Илья Лисняк интересовался, на какой стадии находится проработка предложения депутатов по предоставлению семьям права улучшить жилищные условия или закрыть долг по ипотеке. Начальник департамента социальной политики Юлия Овсянникова пояснила, что работа ведётся совместно с краевыми властями и альтернатива будет предложена в первом-втором кварталах 2020 года.