Пермский ансамбль «Триголос» стал лучшим аутентичным проектом года

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермский ансамбль «Триголос» победил в профессиональной премии в области российской этнической музыки RUSSIAN WORLD MUSIC AWARDS 2019 в номинации «Лучший аутентичный проект». Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Участницы ансамбля — собиратели и исполнительницы песенного фольклора Прикамья, в этом году они выпустили хороводный альбом «КРУГИ», в которой вошло 35 песен о Пермской земле.

Премия Russian World Music Awards — это единственная профессиональная премия в России в области этнической музыки. Победителей выбирают 12 членов жюри — крупнейшие специалисты в области народной музыки из девяти стран мира.

Твитнуть Поделиться Поделиться