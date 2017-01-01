Стала известная программа литературного фестиваля «Компрос»

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Изображение с сайта фестиваля

На сайте всероссийского литературного фестиваля «Компрос», который пройдет в Перми с 22 по 24 ноября, опубликована программа.

Откроет фестиваль моноспектакль режиссера Семёна Иванова «Маяковский» (18+), в роли известного поэта выступит поэт из Липецка Михаил Червяков. В этот же вечер поэт, писатель, переводчик и заместитель редактора журнала «Новая Юность» Глеб Шульпяков проведет поэтический спектакль «Свидетелю видней» (12+).

Гостей фестиваля ждут встречи с автором детективов Алексеем Мальцевым (12+), с режиссером и сценаристом Романом Волковым, который расскажет об особенностях создания и маркетинга аудиокниг (12+), а также премьера пьесы «Черубина де Габриак» о поэтах начала XX века и перфоманс «ПО ДОРОGA NYC» (18+), где зрителям предстоит раскрыть причину гибели первого мастера детектива Эдгара По.

Традиционными и центральными событиями фестиваля станут соревнование пермских поэтов «Поэтический слэм» (18+), чтения «Биармия» (16+) и поэтический батл команд из Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Ижевска (16+).

Финальным аккордом фестиваля станет концерт в частной филармонии «Триумф» московской группы «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» (16+).

С подробной программой фестиваля можно ознакомится на сайте проекта.

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